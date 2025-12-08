De volta ao mercado, Tite fala sobre futuro: "Vou onde houver sintonia"
Treinador deu entrevista coletiva durante premiação do Bola de Prata, nesta segunda-feira (8)
SÃO PAULO - Retornando ao mercado de técnicos do futebol brasileiro, o técnico Tite voltou às atenções do público na tarde desta segunda-feira (8). Em coletiva concedida durante a premiação do ESPN Bola de Prata, o treinador comentou estar 100% para regressar à rotina de trabalho em 2026. Neste ano, o profissional de 64 anos anunciou precisar se ausentar da atividade para cuidar da saúde mental.
“O contexto que eu tive de crise de ansiedade, de todos os aspectos envolvidos... precisava de um tempo maior para falar com vocês. Mas é aquilo que eu deveria agradecer e dizer: “Obrigado, Papai do Céu, que eu possa ter a oportunidade de trabalho o tanto quanto vieram”, comentou o técnico.
Em novembro, Tite anunciou que está pronto para voltar aos trabalhos em 2026. Perguntado se prefere assumir clubes do Brasil ou do futebol internacional, o técnico deixou o futuro em aberto.
“Onde houver sintonia de ideias de futebol, sintonia de forma de buscar, de trabalhar, dos processos, eu vou estar aberto independentemente do local", enfatizou.
Sobre a forma de trabalho, Tite ainda deixou claro que não pretende mudar as características que o levaram a ter êxito profissionalmente. “É continuar com uma carreira de de ideia de futebol equilibrado e que tenha processo criativo. Essa é essência, ser competitivo. Ter um fair play marcante, com princípios éticos que me nortearam na carreira”, finalizou.
