De volta ao Náutico após lesão, Kayon conta com apoio da família nos Aflitos antes de clássico 

Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante Kayon voltou a ser relacionado no Náutico depois de 10 meses. Em forma de incentivo, a sua família está entre a torcida no Estádio dos Aflitos, onde Náutico e Sport se enfrentarão neste sábado (30), pelo primeiro jogo da fase final do Campeonato Pernambucano.

O jogador se machucou em maio no ano passado, durante a Série C do Campeonato Brasileiro, em jogo diante do Manaus.

Pai de Kayon, Francisco dos Santos conversou com exclusividade com a reportagem da Folha de Pernambuco antes da partida. Ele diz que a notícia da lesão chegou para a família “como uma bomba”.

“Não foi um choque não, foi como uma bomba a notícia da lesão dele. Todo mundo desabou em choro. Ele falava sempre para a gente que estava ansioso para voltar a jogar. Primeiramente, Deus, e em segundo, ele, porque é um menino que não desiste nunca. E o foco dele é esse”, diz o pai.

Família do atacante Kayon levou faixa de incentivo ao atleta ao estádio

