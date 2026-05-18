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FUTEBOL INTERNACIONAL De volta ao Real: Endrick aguarda convocação e irá se preparar para a Copa do Mundo em Madrid Jogador, que pode estar entre os 26 nomes da lista de Carlo Ancelotti, terá oportunidades na equipe na próxima temporada

Endrick já está de volta a Espanha. O jogador do Real Madrid terminou seu período de empréstimo ao Lyon e já foi visto em Madrid neste final de semana. O brasileiro está na capital espanhola para aguardar a convocação da seleção brasileira da Copa do Mundo.

Antes do confronto contra Lens, na última sexta-feira, o treinador Paulo Fonseca deixou claro que o atacante Endrick retornará ao Real Madrid na próxima temporada.

Veja:

¡Endrick ya está en Madrid!



El brasileño se ejercitará en Valdebebas tras su cesión en Lyon, a la espera de estar mañana en la lista de Ancelotti para el Mundial.



@marcosbenito9 pic.twitter.com/9XX0tU27qS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 18, 2026

— Talvez para alguns jogadores, esta seja a última partida. Para Endrick, será difícil ficar aqui. O Real Madrid certamente vai querer levá-lo de volta. Depois desta temporada, ele poderá estar na Copa do Mundo e então se tornará jogador do Real Madrid — comentou.

O brasileiro chegou ao Lyon no final de de 2025 em contrato de empréstimo sem cláusula de compra. O atacante ex-Palmeiras disputou 20 jogos pelo time francês, marcou oito gols e deu sete assistências.

O jogador usa as instalações do clube esta semana para se preparar para a reta final antes da Copa do Mundo. A convocação pelo técnico Carlo Ancelotti será realizada nesta segunda-feira, e a expectativa é que o jogador esteja entre os 26 nomes.

Segundo o jornal espanhol AS, A intenção do Real Madrid é que Endrick ganhe espaço e protagonismo no clube. Gonzalo Garcia era um dos jogadores preferidos de Xabi Alonso, técnico que acabou "escanteando" o atacante de 19 anos. Xabi foi demitido em janeiro.

O jornal avalia que Endrick pode jogar pela direita do time como titular ao lado de Mbappé e Vinicius Júnior. Ele disputaria posição com Rodrygo, que se recupera da lesão no joelho, Brahim Díaz e Mastantuono.

Em todo caso, o Real Madrid também conta com Endrick como um reserva confiável para Mbappé. Além da opção de jogar na ponta, Endrick será o principal atacante atrás do francês.

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