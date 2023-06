De volta aos Aflitos, Náutico recebe Amazonas, pela Série C

A- A+

O Náutico acordou na sétima posição da Série C do Campeonato Brasileiro, mas pode dormir na liderança. Para isso, o Timbu, com 15 pontos, precisa vencer o Amazonas, atual líder da competição, com 18, tirando a atual diferença do saldo de gols entre as equipes (6x2). O confronto será realizado nos Aflitos, às 21h30 pelo fechamento da 10ª rodada.

O jogo colocará frente a frente duas equipes com uma longa série de invencibilidade. O Náutico está sem perder há seis jogos, com três vitórias e três empates. O Amazonas ostenta uma fase ainda superior, com cinco triunfos e três resultados de igualdade nos oito compromissos recentes. A última e única derrota da equipe no torneio foi na estreia da Série C, por 1x0, para o Brusque.

O técnico Fernando Marchiori terá o retorno do zagueiro Danilo, que cumpriu suspensão automática. O jogador deve entrar na vaga de Odivan. "A equipe deles é boa, mas aqui é o Náutico e, independente onde jogamos, temos que ganhar. Vamos em busca dos três pontos para brigar pela liderança", declarou Danilo.

Visitante indigesto

Com três vitórias e um empate jogando em casa na Série C, o Náutico é um dos melhores mandantes, tendo somado 10 pontos em casa até o momento. O Timbu está atrás de Paysandu e Operário, que conseguiram 11 cada, além de Volta Redonda, que obteve 12. O problema é que o adversário amazonense não costuma ser presa fácil jogando longe dos seus domínios.

Líder da competição, o Amazonas também é o melhor visitante, com três vitórias, um empate e uma derrota - aproveitamento de 66,6%. “Sabemos das dificuldades. Eles não são líderes à toa. O futebol hoje não tem mais camisa, mas sim desempenho e resultado. Eles têm uma campanha sólida", citou o técnico alvirrubro, Fernando Marchiori.

Velhos conhecidos

O Amazonas tem dois velhos conhecidos da torcida alvirrubra. O primeiro é o volante Jimenez, de 30 anos, que jogou na equipe entre os anos de 2018 e 2019, integrando o elenco que foi campeão da Série C há quatro anos.

Outro nome que já vestiu a camisa do Náutico é o atacante Sassá, de 29 anos. O atleta passou pelo Timbu em 2014, marcando nove gols em 22 jogos. Na atual Série C, pelo clube amazonense, o atleta tem 11 bolas na rede em nove partidas, sendo artilheiro do torneio.

Os números de Sassá superam os goleadores da Série B (Vagner Love, do Sport) e Série A (Tiquinho Soares, do Botafogo). O atacante rubro-negro tem nove gols em 11 partidas. O do Fogão fez 10 em 11 compromissos.

Ficha técnica



Náutico

Vagner; Rennan Siqueira, Denilson e Danilo; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori



Amazonas



Edson Mardden; Yuri Ferraz, Jackson, Maycon e Renan Castro (Charles); Jorge Roa Jimenez (Gustavo Ermel), DG (Foguinho) e Xavier; Sassá, Vini Locatelli (Betinho) e Luan Santos (Fernandinho). Técnico: Rafael Lacerda

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC). Assistentes: Bruno Muller e Alexandre de Medeiros Lodetti

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol

