Futebol de várzea De volta aos holofotes, Falcão vai estrear com próprio time de futebol de várzea neste sábado (2) Rei do Futsal anunciou o Reinado Futebol Clube, que vai disputar campeonato de várzea em São Paulo

Com uma trajetória marcada por títulos, recordes e conquistas, Falcão promete voltar ao esporte para fazer história novamente. Dessa vez, o Rei do Futsal anuncia uma grande novidade: o próprio time de futebol de várzea, o Reinado Futebol Clube, que estreia em campo junto ao craque neste sábado (2), às 13h30, no campo CDC Magnólia, localizado no tradicional bairro da Vila Maria, em São Paulo.

O jogo tem entrada gratuita e é um dos grandes confrontos da Copa Nove de Julho. O Reinado Futebol Clube chega à competição com os maiores campeões das últimas copas de São Paulo, a exemplo de grandes nomes como Jeremias, Folha, Helber, João Mateus e o jogador profissional e atacante Nunes, atualmente no Gama-DF. Eles vão disputar contra o Grêmio Vila Maria, time de relevância no cenário, com grandes craques no seu elenco, como o multi-campeão pelo Corinthians Elias e o também ex-Timão Bruno César.

Aposentado das quadras desde 2018, Falcão dedicou os últimos anos a uma vida empresarial, apostando em inovações tecnológicas no universo esportivo e de jogos. A ideia de formar um time de futebol de várzea surgiu em uma conversa com o irmão Thiago Bigo sobre a sua vontade de voltar a jogar.

A ideia do eterno camisa 12 é revolucionar o futebol de várzea, aumentando a visibilidade para as competições que movimentam o Estado de São Paulo. Os melhores lances e o resultado do jogo de estreia do time do Rei serão divulgados na F12TV, canal do YouTube do Rei Falcão e no Instagram oficial do canal @f12tv_oficial.

