De volta às quadras, Bia Haddad vence estreia no WTA 1000 de Montreal

Após um mês fora das quadras devido a uma lesão lombar sofrida no Torneio de Wimbledon (Inglaterra), a tenista brasileira Beatriz Haddad voltou nesta terça-feira (8) ao circuito mundial, com vitória fácil na estreia do WTA 1000 de Montreal (Canadá).

Atual número 12 do mundo, a paulistana avançou à segunda rodada ao bater a polonesa Magdalena Frech (79ª no ranking) por 2 sets a 0 (parciais fez 6/4 e 6/2). A próxima adversária será a canadense Leylah Fernandez (81ª no ranking), nesta quarta (9), em horário ainda indefinido. Quem ganhar, avança às oitavas de final.

No ano passado, a paulistana foi vice-campeã em Montreal ao ser superada na final pela romena Simona Halep. Nesta temporada, no entanto, Bia já esteve no top 10, após campanha histórica em Roland Garros. No torneio, em junho, ela quebrou um jejum de 55 anos ao se tornar a primeira brasileira a avançar à semifinal de um Grand Slam desde Maria Esther Bueno, no US Open (1968). Na semi de Roland Garros Bia foi superada polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, que depois conquistaria seu terceiro título na grama londrina.

