Após lesão, Eduardo comemora assistência em retorno ao Sport

Recuperado de lesão, o lateral-direito Eduardo voltou a atuar pelo Sport no último sábado (9). O jogador esteve em campo durante os 90 minutos da partida com o Criciúma, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e foi o autor da assistência para o primeiro gol do confronto que acabou empatado em 3 a 3, no estádio da Ilha do Retiro.

“Feliz por estar de volta e conseguir ajudar o time com uma assistência. Agora é focar nos próximos desafios. Nós vamos ter uma sequência decisiva pela frente e sigo trabalhando para agregar cada vez mais”, disse.

Os próximos desafios citados por ele tê início já nesta sexta-feira (15), às 21h30, quando o Leão visita o ABC pela 28ª rodada da Segundona. Apesar da posição do adversário, lanterna do campeonato, Eduardo espera um jogo difícil no Frasqueirão.

“Estamos chegando na reta final do campeonato e cada ponto vale muito. O adversário também tem sua luta na tabela e esperamos um jogo difícil. Vamos trabalhar bem nos próximos dias, avaliar a melhor estratégia, para que possamos buscar um bom resultado fora de casa”, finalizou.

