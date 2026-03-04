A- A+

Sport Com semana decisiva para Sport, Coutinho projeta jogo pela Copa do Brasil: "Não tem segunda chance" Atacante rubro-negro deve ser titular perante a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira (5)

Provável titular diante da Desportiva Ferroviária-ES, nesta quinta-feira (5), pela Copa do Brasil, o atacante Gustavo Coutinho evitou falar em virada de chave para o grupo rubro-negro. Segundo o centroavante, tal como perante o Náutico na final do Pernambucano, o Leão terá uma decisão pela frente em solo capixaba, e tem que manter o nível de concentração elevado para conseguir a classificação.

"Acredito que não tem chave a ser mudada. É um jogo de decisão como foi o primeiro jogo da final. A diferença é que é um jogo único, então a decisão se torna maior ainda. Você deixando escapar um resultado neste jogo, não tem segunda chance para reverter o placar. Então, acredito que não muda a chave, é a decisão", enfatizou.

"É atenção. A concentração tem que estar muito mais elevado do que o normal, por ser uma partida única e partida única muita coisa pode acontecer. Você não pode negligenciar adversário, não pode negligenciar em momento algum a competição, porque ela pune você e isso acaba se tornando muito caro", falou o jogador.

Apesar da pressão pelo resultado positivo, Coutinho afirmou que uma semana de decisões, como esta vivida pelo Sport, é tudo que um jogador de futebol sonha ao longo da carreira. Em caso de classificação nesta quinta, o Sport embolsa R$ 1,5 milhão.

"Acredito que todo jogador profissional de futebol almeja viver momentos decisivos como esse. A gente está tendo a oportunidade, em uma semana, de ter essa decisões. É bom para o jogador, eu gosto dessas decisões e acredito que meus companheiros também gostam desses momentos. É um momento que você é testado, um momento que você está ali para ser provado realmente", pontuou Coutinho.

"A final foi uma decisão, esse jogo de Copa do Brasil é uma grande decisão, é um jogo muito importante para o Sport. O Sport Club do Recife conta muito com essa competição e sabemos da importância, dessa relevância, e vamos fazer o máximo para sair com o resultado positivo", completou.

O Sport encara a Desportiva às 19h, desta quinta, no Kleber Andrade, em Cariacica. O vencedor ao longo dos 90 minutos avança à terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

