Futebol Pernambucano Decisão consegue liberação e partida contra o Santa Cruz terá público Confronto acontece nesta quinta-feira (05), no José Dionísio, e as vendas já estão liberadas

O duelo entre Decisão e Santa Cruz poderá ter o povo na arquibancada. Nesta quarta-feira (04), o Caboclinho de Goiana informou que conseguiu as liberações necessárias e o estádio José Dionísio está liberado para receber público.

No último contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a assessoria do Decisão informou que já tinha o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), mas que ainda corrida atrás dos laudos com a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE).

Dessa forma, os ingressos já estão à venda para o duelo desta quinta-feira (05), diante do Santa Cruz, pela partida de ida da 2ª fase do Campeonato Pernambucano.

As entradas estão disponíveis pela plataforma Futebol Card. Os ingressos estão em valor único de R$ 50, seja para torcida mandante ou visitante.

