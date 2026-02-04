Decisão consegue liberação e partida contra o Santa Cruz terá público
Confronto acontece nesta quinta-feira (05), no José Dionísio, e as vendas já estão liberadas
O duelo entre Decisão e Santa Cruz poderá ter o povo na arquibancada. Nesta quarta-feira (04), o Caboclinho de Goiana informou que conseguiu as liberações necessárias e o estádio José Dionísio está liberado para receber público.
No último contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a assessoria do Decisão informou que já tinha o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), mas que ainda corrida atrás dos laudos com a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE).
Dessa forma, os ingressos já estão à venda para o duelo desta quinta-feira (05), diante do Santa Cruz, pela partida de ida da 2ª fase do Campeonato Pernambucano.
Leia também
• Santa Cruz: Rokenedy exalta permanência de Fábio Cortez e prega foco no Decisão
• Santa Cruz recebe multa por objetos arremessados no Clássico das Emoções, na Arena de Pernambuco
• Santa Cruz: com lesão na coxa, Eurico está fora dos jogos das quartas de final contra o Decisão
As entradas estão disponíveis pela plataforma Futebol Card. Os ingressos estão em valor único de R$ 50, seja para torcida mandante ou visitante.