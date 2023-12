Decisão da Justiça europeia sobre Superliga 'não muda nada', diz presidente da Fifa

A- A+

A derrota parcial sofrida nesta quinta-feira (21) pela Uefa perante o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) "não muda nada" diante da ameaça de uma Superliga fechada de futebol, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Historicamente, temos organizado as melhores competições do mundo e continuará sendo assim no futuro", garantiu o dirigente nesta quinta-feira, em uma publicação no Instagram.

Veja também

Santa Cruz Goleiro do Santa ameniza lesão em jogo-treino e ressalta importância do Estadual: "finais de Copa"