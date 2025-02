A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Decisão e Afogados ficam no empate pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano Equipes se enfrentaram na tarde desta quarta (5), em Sertânia

Decisão e Afogados empataram em 1x1 nesta quarta-feira (5), no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia. O duelo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Gilmar Pitimbu marcou contra de cabeça e colocou o Afogados em vantagem no placar.

No segundo tempo, Matheus Mosquito empatou para o Bode do Moxotó aos 17 minutos, deixando tudo igual.

Com o resultado, a tabela do Estadual foi mantida. Com seis pontos, o Decisão segue na sétima colocação. Já o Afogados, com quatro pontos, é o vice-lanterna e corre risco de rebaixamento.

Próxima rodada

O próximo compromisso do Afogados será contra o Náutico, no domingo (9), às 16h, nos Aflitos. Já o Decisão entra em campo na segunda-feira (10), às 20h, contra o Central, no Lacerdão, em Caruaru.

