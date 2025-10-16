A- A+

Futebol Pernambucano Decisão escolhe a cidade de Goiana como nova sede do clube Clube disputará Campeonato Pernambucano e Série D em 2026

O Decisão Futebol Clube voltou para uma antiga casa. Nesta quinta-feira (16), a agremiação divulgou uma nova parceria com a cidade de Goiana, cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco, já com a divisa com a Paraíba.

O Alviazulino mandará seus jogos do Campeonato Pernambucano e da Série D no estádio José Dionísio do Carmo, também conhecido como SESC Goiana.



As constantes mudanças de residência se tornou algo costumeiro para o clube ao longo dos seus quase 30 anos de existência. O time foi fundado por Silvio Costa, empresário e diretor do colégio Decisão, na cidade do Recife.

Mas logo passou a mandar seus jogos em outros municípios que possuíam estádios a sua disposição como: Itambé, Camaragibe, Timbaúba, Goiana e Sertânia, último lugar por onde que passou e que garantiu vaga na Série D 2026.

Em carta de despedida, em setembro deste ano, a direção do clube revelou que houve um distanciamento da gestão com a prefeitura do município sertanejo, por isso a definição de uma nova mudança.

