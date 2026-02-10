'Decisão já está tomada': empresário de Endrick é enfático sobre futuro do jogador

A- A+

O futuro de Endrick após o término de seu empréstimo ao Lyon já está definido. Em entrevista ao podcast Win Win, o empresário do atacante brasileiro, Thiago Freitas, foi enfático ao tratar do tema e afirmou que o jogador retornará ao Real Madrid ao final da atual temporada europeia.



Segundo o agente, não há qualquer margem para interpretações diferentes sobre a situação contratual do atleta. O vínculo entre Endrick e o Lyon foi firmado apenas por empréstimo, sem cláusula de compra, o que assegura o retorno do jogador ao clube espanhol em junho.



"Endrick foi cedido ao Lyon por seis meses. A decisão já está tomada e Endrick voltará ao Real Madrid no final da temporada. Não há qualquer dúvida ou segredo sobre isso. O acordo é apenas uma cedência, sem opção de compra, portanto ele vai voltar", afirmou Thiago Freitas.



Ainda de acordo com o empresário, o que acontecerá após o retorno ao Real Madrid é um tema que será tratado apenas mais adiante, sem definições antecipadas neste momento. "O que acontecerá na próxima temporada eu não posso prever, mas posso dizer que, no final desta temporada, Endrick voltará a ser jogador do Real Madrid."





Durante a conversa, o empresário também comentou sobre o contexto que levou Endrick a ter poucos minutos no clube espanhol antes do empréstimo, citando a forte concorrência no elenco merengue e o momento da chegada do atacante.



"Endrick jogou apenas alguns minutos no Real Madrid porque, quando chegou ao clube, se olharmos para os atacantes que estão lá, vemos que oito dos dez melhores jogadores do mundo estão no Real Madrid (...) É completamente normal que um jogador de 18 anos chegue a um clube como este e tenha pouco tempo em campo", explicou.



O agente ainda destacou que Endrick não iniciou a temporada junto ao restante do elenco, o que também impactou sua adaptação



"É importante mencionar que Endrick não começou a temporada com o resto dos jogadores. Não viajou para os Estados Unidos para o Mundial de Clubes e estava lesionado. Em um clube como o Real Madrid, quando você fica fora do time por três ou quatro meses, é muito normal ter dificuldades para recuperar a forma física ideal", disse.



Thiago Freitas revelou também que o atacante conversou com Carlo Ancelotti sobre o cenário esportivo e possíveis caminhos para a disputa da Copa do Mundo, ressaltando a importância desse diálogo:



"Sim, Endrick falou com Ancelotti e, claro, também falou com Xabi Alonso sobre esse tema. Ele é um jogador jovem, e ambos são treinadores muito experientes, grandes vencedores como jogadores e como treinadores, então qualquer conselho vindo deles tem um valor enorme", concluiu.



Em alta desde que chegou à França, Endrick seguirá atuando no Lyon enquanto aguarda o retorno ao Real Madrid, ao fim da temporada europeia.

