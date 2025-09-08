A- A+

Náutico "Decisão não se joga, se ganha", diz Hélio após vitória diante do Brusque Treinador também ficou na bronca com a arbitragem no lance que originou a expulsão de João Maistro

A “primeira das seis finais” do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro passou e o Náutico cumpriu bem o objetivo de começar com o pé direito no caminho do acesso à Série B. Diante do Brusque, o Timbu ganhou por 1x0, no Augusto Bauer.

“Decisão não se joga, se ganha. Mostramos a força do grupo, do trabalho, da resiliência, da dedicação. Foi uma vitória justa pelo que conseguimos apresentar em cima da adversidade do jogo”, declarou o técnico Hélio dos Anjos.

O treinador também desabafou sobre a arbitragem do jogo, principalmente no lance que originou a expulsão de João Maistro.

“Sabíamos que íamos enfrentar todos os problemas aqui relacionados ao campo e ao estilo de jogo do adversário. Só não sabíamos que íamos enfrentar a arbitragem. Em um lance ridículo, ele (árbitro) chama meu jogador e fala que marcou a falta porque era o protocolo e que o VAR teria condições de decidir, mas ele foi ao VAR e manteve a decisão. Foi lamentável. Uma expulsão de forma ridícula”, afirmou.

Na próxima rodada, o Náutico volta a campo para enfrentar o Guarani, sábado (13), nos Aflitos.

“Esse jogo é a decisão da vida do Guarani. Eles perderam na primeira rodada. Se a Ponte Preta conquistar mais uma vitória e nós também, a competição começa a definir. O Guarani é um time grande, da federação mais forte do país, que tem qualidade. O momento é de abraçar. Sempre fomos abraçados pelo torcedor e a cada dia estamos provando que eles precisam estar presentes. É um momento de superação do clube, mas também do torcedor. A presença deles não pode envolver valor de ingresso, não pode envolver nada que não seja estar apoiando”, apontou

Veja também