Decisão sobre soltura de Daniel Alves sairá entre segunda e terça-feira, diz imprensa espanhola

A definição sobre a permanência ou não de Daniel Alves na prisão, esperada para esta quinta-feira (16), foi adiada pela Justiça de Barcelona. Agora a decisão sobre o status do lateral-direito, preso na Espanha desde o último dia 20 sob acusação de agressão sexual, deve ficar para segunda (20) ou terça-feira (21).

As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo e do jornalista Carlos Quílez, que vem acompanhando o caso de perto. Segundo o diário, a defesa do jogador admitiu pela primeira vez que houve penetração no episódio que levou a denúncia, ocorrido na casa noturna Sutton, no fim do ano passado. Mas ainda sustenta que se tratou de uma relação consensual.

Nesta quinta-feira, a defesa de Daniel, encabeçada pelo advogado Cristóbal Martell, esteve presente em audiência na cidade após entrar com recurso pedindo a liberdade provisória do atleta. A promotoria e a defesa da jovem que acusa o jogador, por outro lado, pedem que ele permaneça preso. Os três membros do tribunal apreciaram o recurso, mas ainda não tomaram uma decisão, que deve ser adiada para a próxima semana.

O Mundo Deportivo dá conta de que a defesa do jogador saiu satisfeita da audiência. Martell tenta garantir aos juristas que não há risco de fuga de Daniel caso seja posto em liberdade, razão pela qual a prisão preventiva foi determinada em janeiro.

