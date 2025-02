A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Decisão x Afogados: veja onde assistir ao vivo ao duelo no Pernambucano Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 15h, pela sexta rodada do Estadual

Pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano, Decisão e Afogados entram em campo nesta quarta-feira (5), às 15h. A partida será realizada no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia.

O Bode do Moxotó vem de uma derrota por 5x0 para o Maguary no último domingo (2) e está beirando a zona de rebaixamento no Estadual, ocupando a sétima colocação.

A situação é delicada também para a Coruja do Sertão. Com um empate por 1x1 com o Central na última rodada, o Afogados soma três pontos em cinco jogos no Pernambucano e está na vice-lanterna da competição, empatado com o Petrolina, que ocupa a última posição.

Diante desse cenário, as duas equipes precisam da vitória para escapar do rebaixamento e, quem sabe, buscar uma vaga na próxima fase do Pernambucano.

Onde assistir Decisão x Afogados pelo Pernambucano?



O duelo entre Decisão e Afogados terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV FPF.

Ficha técnica



Local: Estádio Municipal Odilon Ferreira dos Santos (Sertânia/PE)

Horário: 15h

Árbitro: Tiago Nascimento

Assistentes: Clóvis Amaral e Joel Vianey

Transmissão: TV FPF (YouTube)

