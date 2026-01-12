A- A+

Futebol Decisão x Náutico: jogo será na Arena de Pernambuco, às 17h Duelo aconteceria no Sesc Goiana, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, mas agora passou para o palco de São Lourenço da Mata

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou nesta segunda-feira (12) que houve uma alteração na partida entre Decisão e Náutico, marcada para a quarta-feira (14), pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano.

Inicialmente previsto para ocorrer às 16h no SESC Goiana, o confronto foi reagendado para iniciar às 17h, na Arena de Pernambuco.

A modificação foi realizada a partir de solicitação formal do clube mandante, protocolada junto à FPF, em razão de o estádio inicialmente previsto não atender aos requisitos técnicos necessários para a realização do confronto. Após análise, a Federação deferiu o pedido e promoveu os ajustes necessários na tabela da competição.

Veja também