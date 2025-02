Decisão x Náutico: veja escalações e onde assistir ao jogo do Pernambucano 2025

A- A+

Náutico e Decisão se encontram neste sábado (22), no Odilon Ferreira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, buscando, no mínimo, consolidar as atuais posições na tabela. Ao Timbu, permanecer em segundo lugar vale uma vaga direta na semifinal - se terminar como líder, pode garantir ainda a vantagem de ter todos os segundos jogos decisivos em casa. Para o Bode do Moxotó, continuar em sexto representa alcançar o mata-mata da competição, podendo pular até para quarto, colocação que daria a vantagem de jogar como mandante no encontro único das quartas de final.



Preparação

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com o atacante Kauan Maranhão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o novo reforça do setor ofensivo do clube, Vinícius, já está regularizado e pode ficar à disposição na reta final do Estadual. Na frente, a aposta alvirrubra é no centroavante Paulo Sérgio, autor de quatro gols em quatro partidas em 2025.

Caso vença o Decisão, o Náutico pode até terminar no topo. Para isso, contudo, é preciso que o Santa Cruz, em primeiro, com 19 pontos, perca para o Maguary (em terceiro, com 16), fazendo com que o Timbu passe também na diferença de saldo de gols, que atualmente está 10x7 para o Tricolor.

“Temos um jogo muito difícil contra o Decisão, lá na casa deles. O time deles é bom, bem treinado. A gente trata a partida com uma importância grande para buscar a vitória e conseguir essa classificação direta para a semifinal, diminuindo um jogo nessa correria que temos, descansando mais”, afirmou o atacante Kayon, que destacou também o momento de crescimento na temporada, com os gols marcados contra Afogados, pelo Pernambucano, e Santa Cruz-RN, pela Copa do Brasil.

“Fico feliz em voltar a marcar. Foram dois gols importantes que dão confiança para o decorrer da temporada. É fundamental na carreira do atleta ter isso. Voltei de lesão e estou tendo mais minutos, oportunidades na temporada e espero continuar fazendo mais gols, buscando meu espaço”, completou.



Decisão

A campanha do Decisão no Pernambucano já é histórica. Esse é o melhor desempenho do clube na elite - em 2020, na primeira e até então única participação na Série A1, a equipe terminou rebaixada, risco que não corre mais em 2025.

Para o Decisão permanecer no G6, basta vencer o Náutico. Se empatar ou perder, terá de secar o Jaguar (sétimo, com oito pontos). A equipe de Jaboatão dos Guararapes enfrenta o já rebaixado Afogados, no Arruda.

O time de Sertânia também pode alcançar o quarto lugar. Para isso, além de superar o Timbu, terá de contar com os tropeços de Retrô e Sport, ambos com 12 pontos, nas quarta e quinta colocações. A Fênix visita o Central, no Lacerdão, enquanto o Leão pega o Petrolina, no Paulo Coelho.

Ficha técnica

Decisão

Henrique; Felipe Cordeiro, Artur Potiguar, Gilmar Pitimbu e Nino Potiguar; Natan, Barra, Matheus Mosquito e Juninho; Henrique Paraíba e Bambam. Técnico: Fernando Tonet

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Sousa, Auremir, Wenderson e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Odilon Ferreira (Sertânia/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Michelangelo Almeida. Assistentes: Ricardo Nunes e Michel Ferreira

Transmissão: Canal Goat

