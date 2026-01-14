A- A+

Futebol Decisão x Náutico: veja escalações e onde assistir Confronto será realizado nesta quarta-feira (14), às 17h, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

Em um horário incomum para um dia de semana, Decisão e Náutico querem deixar de lado o contexto atípico do embate pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano e focar no que interessa: vencer. Para o Timbu, a chance é de se manter na parte de cima da tabela. Para o time de Goiana, a meta é se recuperar após um tropeço na estreia diante do Santa Cruz. O embate desta quarta-feira (14) será às 17h, na Arena de Pernambuco.





Mudança

Inicialmente, o jogo aconteceria às 16h, no estádio José Dionísio do Carmo, conhecido como Sesc Goiana. O local foi inaugurado em 2013 e até então estava sendo utilizado em torneios amadores, sem nunca ter recebido um confronto da Série A1 do Pernambucano.

“Vamos lotar o nosso estádio e fazer um dia histórico para a cidade de Goiana”, publicou o Decisão, nas redes sociais. Acontece que, nas vésperas do confronto, o próprio clube solicitou à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) a mudança no local da partida por conta de questões técnicas no estádio, como a ausência de refletores. Sendo assim, a FPF optou por colocar o jogo na Arena de Pernambuco, alterando também o horário da partida para começar às 17h.

Voltando ao futebol, no Náutico, a meta é dar seguimento ao bom início de Pernambucano, após vitória por 2x0 diante do Maguary. A tendência é que a equipe mantenha a base da rodada anterior, mas com algumas possibilidades de alterações a depender de questões físicas e táticas.

"A versatilidade do elenco vai nos trazer inúmeras opções para resolver inúmeros problemas. Não quer dizer que vamos sair ganhando de cabo a rabo esse campeonato ou qualquer outro, mas não tenho dúvida que vamos causar problema para os adversários naturalmente”, frisou o técnico Guilherme dos Anjos.

Reestruturação

O Náutico fez uma reestruturação no departamento médico do clube, que passou a contar com um novo corpo profissional e uma nova configuração administrativa, integrada ao departamento de futebol.

O cargo de vice-presidente médico, que pertencia anteriormente a Múcio Vaz, foi extinto e o profissional deixou o clube. O departamento contará exclusivamente com a função de coordenador médico, sob a responsabilidade de Márcio Medeiros, médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do joelho. O profissional já tinha trabalhado no Náutico entre 2017 e 2023.

Além do coordenador, o departamento médico será composto pelos médicos Matheus Crispim, Rafael Barros, Lauro Lopes, Fábio Ribas e Leandro Morais, que atuarão de forma conjunta nas áreas de prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação dos atletas do clube.

Ficha técnica

Decisão



João Gabriel; Kauan Diego, Rael, Victor Ramon e Matheus Rodrigues; Kayo Bahia, Éder Monteiro e Fernando Portel; Matheus Mosquito, Jonas e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Jonas Toró e Paulo Sérgio. Técnico: Guilherme dos Anjos

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Assistentes: José Daniel Torres de Araujo e Marcilio Ferreira Batista da Silva

Transmissão: Canal GOAT

Veja também