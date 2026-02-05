A- A+

Futebol Pernambucano Decisão x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações A bola rola às 16h30, nesta quinta-feira (05), no José Dionísio, em Goiana

Chegou o momento em que tudo que foi feito lá atrás não importa mais e um capítulo inteiramente novo será escrito. Hoje, no estádio José Dionísio, em Goiana, Decisão e Santa Cruz se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano.

Reencontro

O confronto entre as equipes já está bem longe da memória. Ainda durante a primeira rodada, o Santa recebeu o adversário na Arena de Pernambuco e venceu por 3x0, com todos os gols ainda no primeiro tempo, marcados por Renato, Quirino e Patrick Allan.

Após a demissão do técnico Marcelo Cabo, coube a Fábio Cortez assumir o Santa. Prestigiado pelas atuações do time nas duas últimas partidas, tanto no 6x0 contra o Jaguar como até mesmo na derrota por 2x1 perante o Sport, o interino seguirá no cargo até o fim do Estadual.

“Estou feliz pelo reconhecimento da confiança do presidente (Bruno Rodrigues) no meu trabalho. Isso não tira meus pés do chão. Sempre falei da minha alegria de estar aqui. Eu me sinto lisonjeado em ter a oportunidade de ficar até o final do campeonato. Sou funcionário do clube e estou aqui para atender o que a diretoria determina. Estou consciente de que faremos uma reta final boa do Pernambucano”, disse.

O Tricolor não poderá contar com o zagueiro Eurico e o atacante Renato, ambos se recuperando de lesão. Ianson e Matheus Vinícius devem formar a zaga. O ataque terá Vitinho e Quirino. Matheus Régis e Robinho não viajaram com a delegação.

“Renato não vai para o jogo. Ele está em fase final de transição e estará apto para a volta. Ele é importante, faz falta em qualquer equipe e contamos com ele para voltar bem. Ele estará 100% na próxima partida”, afirmou o técnico Fábio Cortez.

Caboclinho

Uma grande novidade para o Decisão nesta partida é poder contar com a presença da torcida, após o clube conseguir os laudos de segurança necessários durante a semana para liberar a entrada de público no José Dionísio.

“Será nosso primeiro jogo com torcida. É importante ter nossos torcedores presentes, vibrando com nossos jogadores. A expectativa é grande e esperamos desenvolver um bom jogo”, declarou o técnico Kinho Forgiarini.

Ficha técnica

Decisão

João Gabriel; Kauan Diego, Victor Ramon, Kaio Bahia e Matheus Rodrigues; Éder Monteiro, Fernando Portel e Alexandre Melo; Mosquito, Pablo e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini

Santa Cruz

Rokenedy; Israel, Matheus Vinícius, Ianson e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Willian Jr. e Patrick Allan; Vitinho e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.

Local: Estádio José Dionísio (Goiana/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: Ricardo Nunes e Túlio Caldas

VAR: José Woshington

Transmissões: TV FPF e Canal Goat

