Sport Decisiva, dupla Juba/Love ganha elogios de Enderson Moreira, no Sport Treinador enfatizou importância dos atacantes após empate com o Coritiba

Luciano Juba e Vagner Love mais uma vez foram destaques de um jogo do Sport na temporada. No Estadual e no Nordestão já estava clara a importância da dupla para a equipe. Diante do Coritiba, pela Copa do Brasil, no entanto, os dois foram responsáveis pelos três gols do empate em 3x3, e confirmaram ser as referências do time. Juntos, já participaram de mais da metade dos gols da equipe em 2023.

Dos 58 gols marcados pelo Sport no ano, Juba e Love contribuíram com 38 bolas nas redes ou assistências. Número que faz a dupla ser a com mais participações em gols no futebol brasileiro na temporada.

Tais atuações fizeram o técnico Enderson Moreira exaltar seus jogadores após o empate com o Coritiba no Couto Pereira. Principalmente o veterano centroavante de 38 anos.

"O Vagner faz gols, dá assistências, trabalha muito para o time. A gente, às vezes, tira ele porque ele se desgasta muito, corre, fecha espaço com inteligência. Ele é um grande exemplo, mas poderia ser o mais encostado na questão de esperar as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, é competitivo, tem prazer de jogar", elogiou Enderson.

"E o Juba, o sistema nosso favoreceu muito as características dele, a forma que penso o jogo. Ele tem feito uma temporada muito boa, espero que continue assim", completou.

Para se ter uma ideia, das 24 partidas do Sport no ano, Luciano Juba esteve em campo em 23. O prata da casa é o artilheiro do Leão em 2023 com 12 gols, além de somar 11 assistências. Com o futuro incerto na Ilha do Retiro, precisa de 83 minutos para participar ativamente de um gol do time.

Já Vagner Love, com os dois gols marcados sobre o Coxa, chegou a dez tentos na temporada. Com uma movimentação intensa no ataque, também já serviu os companheiros para gols em cinco oportunidades, nas 20 vezes que esteve em campo. O camisa 9 precisa de aproximadamente 100 minutos para participar de um gol do Rubro-negro.

