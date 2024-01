A- A+

Futebol Decisivo em finais, Vinícius Júnior alcança feito histórico no "El Clásico" Craque marcou hat-trick na vitória do Real Madrid em cima do barcelona por 4 a 1

Cada vez mais consolidado no futebol mundial, Vinícius Júnior alcançou um feito hitórico no "El Clásico" deste domingo (14), ao marcar um hat-trick em cima do Barcelona, na vitória por 4 a 1 pela Supercopa da Espanha.

Vini se tornou o terceiro jogador brasileiro na história, e o primeiro do século, a marcar três gols no confronto. Antes do craque, apenas Romário, em 1994, e Evaristo Macedo, em 1958, ambos pelo Barcelona, tinham conseguido realizar tal façanha.

Além do feito entre jogadores brasileiros no confronto, Vinícius Júnior também se tornou o nono jogador a fazer um hat-trick no "El Clásico". Antes do brasileiro, Iván Zamorano (1995), Ferénc Puskas (1963 e 1964) e Jaime Lazcano (1930 e 1935) tinham realizado o feito pelo Real Madrid.

Pelo Barcelona, Lionel Messi (2007 e 2014), Luis Suárez (2018), Gary Lineker (1987), além dos brasileiros mencionados, fazem parte do grupo de jogadores que anotaram três gols no clássico pelo Barcelona.

Decisivo em finais

Além de ter entrado no seleto grupo de jogadores a ter marcado um hat-trick no confronto, Vinícius também vem se tornando peça decisiva do Real Madrid quando o assunto é finais.

Ao todo, Vinícius Júnior acumula nove participações diretas em gols em nove finais. Com destaque para o gol do título da Champions contra o Liverpool, na temporada 2020/2021, e, agora, para o hat-trick anotado em cima do Barça, pela Supercopa da Espanha, o craque possui seis gols e três assistências em partidas decisivas pelos merengues.

Além disso, Vini também tem um bom aproveitamento em erguer o troféu, tendo perdido apenas em duas oportunidades desde que chegou ao Real Madrid, na temporada 2018/2019. A primeira foi para o Atlético de Madrid por 4 a 2, pela Supercopa da Europa, em sua temporada de estreia, quando o jogador esteve na rerserva e sequer entrou em campo, enquanto a segunda foi na última temporada, onde o atacante não conseguiu evitar a derrota para o Barcelona por 3 a 1, pela Supercopa da Espanha.

Confira as estatística de Vinícius Júnior em finais

18/19

Supercopa da Europa - Real Madrid 2x4 Atlético de Madrid

19/20

Supercopa da Espanha - Real (4) 0x0 (1) Atlético de Madrid

20/21

Não disputou nenhuma final

21/22

Supercopa da Espanha - Atheltic Bilbao 0x2 Real Madrid

Mundial de Clubes - Real Madrid 5x3 Al Hilal (dois gols e uma assistência)

Liga dos Campeõs - Liverpool 0x1 Real Madrid (um gol)

22/23

Supercopa da Europa - Real Madrid 2x0 Eintracht Frankfurt (uma assistência)

Supercopa da Espanha - Real Madrid 1x3 Barcelona

Copa do Rei - Real Madrid 2x1 Osasuna (uma assitência)

23/24

Supercopa da Espanha - Real Madrid 4x1 Barcelona (três gols)

