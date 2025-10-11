Decisivo, Paulo Sérgio celebra volta do Náutico para a Série B: "Emoção indescritível"

A- A+

Com a vaga da Série B assegurada, um nome que fica em alta na lista de agradecimentos dos torcedores do Náutico é o do centroavante Paulo Sérgio.

Mesmo com um ano marcado por lesões que o deixaram fora de partidas decisivas na terceira divisão, o camisa 9 do Timbu mostrou porque é um dos grandes nomes da equipe e foi decisivo para a conquista do tão sonhado objetivo.



No empate por 1 a 1 contra o Guarani, o jogador saiu do banco de reservas e marcou o gol que deixou o Alvirrubro vivo na competição. Graças a ele, os pernambucanos continuaram com chances reais de acesso na última rodada do quadrangular da Série C.



No jogo que valia a vaga, não foi diferente. O atleta chegou a ser dúvida para a partida deste sábado contra o Brusque por causa de uma virose. No entanto, o nome de Paulo Sérgio marcou presença nos suplentes da escalação do técnico Hélio dos Anjos.

Em coletiva de imprensa concedida após o triunfo dos pernambucanos, o treinador do Náutico ainda mencionou que o centroavante não lidava apenas com a virose mencionada anteriormente, mas também com dores "insuportáveis" na coluna.



Apesar das questões de saúde, o jogador foi relacionado e entrou no segundo tempo da partida. E mais uma vez, participou de momentos decisivos. Após o pênalti marcado em Sam, coube a Paulo Sérgio bater a cobrança. Com categoria, o jogador colocou a bola no fundo das redes para delírio dos torcedores que lotaram o estádio dos Aflitos.



O atleta concedeu uma entrevista para o canal Sportynet e desabafou sobre as cobranças que sofreu ao longo da temporada, além de caracterizar o momento como uma "emoção indescritível".



"Te falar a verdade, emoção indescritível. Tô aqui desde ano passado. A gente sabe o que a gente passou, o que a gente sofreu, mas em nenhum momento a gente desistiu. Sou muito grato ao Náutico por ter me dado oportunidade de permanecer para esse ano. Foi difícil, muitas lesões, só que em nenhum momento desisti", falou.



Com 24 gols em 50 partidas disputadas pelo Timbu, Paulo Sérgio também é conhecido por sua personalidade forte. Após marcar o pênalti, ele tirou a camisa e comemorou com os companheiros de clube.

Paulo Sérgio comemora gol que concedeu a vaga da Série B ao Timbu. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"De forma geral sou um cara que tenho personalidade. Nunca fiquei em cima do muro. Tem muita gente que falou muitas besteiras. A gente sabe que tem muita gente para falar mal e para falar o bem, são poucos. Muitas pessoas gostam de falar besteira, muita coisa, em relação às lesões que eu tive. Mas é isso. Quem falou demais tem que colocar a língua para dentro", completou o jogador.

