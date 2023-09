A- A+

Sonho Decisivo pelo Ferroviário-CE aos 41 anos, Ciel revela sonho de jogar no Sport O experiente atacante tem passagens pelo futebol pernambucano por Santa Cruz e Salgueiro

41 anos de idade, 20 de carreira e o atacante Ciel ainda tem um sonho a realizar no futebol. O experiente jogador que conduziu o Ferroviário-CE à Série C revelou, em entrevista à rádio Cidade de Caruaru, que gostaria de jogar no Sport.

Pelo Ferrão em 2023, Ciel já marcou 21 gols e deu duas assistências em 36 jogos. Após conquistar o acesso, ele segue vivo na briga pelo títutlo da quarta divisão.

O desejo de jogar pelo Sport é desde o início da carreira de Ciel. Em sua primeira passagem pelo Santa Cruz em 2003, ele desejava jogar com o irmão Nildo, que defendia a camisa rubro-negra.

“Estava no Santa Cruz e ficava olhando meu irmão jogando no Sport, tinha um sonho de jogar ao lado dele lá. Na verdade, até hoje meu sonho é jogar no Sport, mas nunca tive essa oportunidade. Quem sabe um dia isso não acontece…”, disse Ciel.

Além da Cobra Coral, Ciel defendeu o Salgueiro em Pernambuco e conquistou o título estadual de 2020. Ele chegou perto de acertar com o Náutico em algumas ocasiões, mas nunca se concretizou.

O próximo jogo de Ciel pelo Ferroviário-CE acontece nesta quinta-feira (7), às 15h, contra o Caxias-RS pelo jogo de ida da semifinal da Série D.





Veja também

Futebol Aluísio Xavier deve ser candidato à presidência do Deliberativo na chapa de Plínio Albuquerque