Deco será o novo diretor esportivo do Barcelona

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (16) que o ex-jogador luso-brasileiro Deco será seu novo diretor esportivo, no lugar de Mateu Alemany, que deixará definitivamente o clube.

Deco, que foi jogador 'blaugrana' entre 2004 e 2008, assinou contrato para as próximas três temporadas, afirmou o Barça em comunicado.

Ele será encarregado de "marcar a filosofia esportiva do Barcelona e montar o elenco ao lado do treinador e da comissão técnica, como máximo responsável pelo departamento de futebol", acrescentou o clube catalão.

Deco vai assumir as funções do atual diretor de futebol, Mateu Alemany, e do ex-diretor esportivo Jordi Cruyff, que em maio já tinham anunciado sua saída após a janela de transferências do meio do ano.

Na ocasião, Alemany tinha comunicado que sairia imediatamente e iria para o Aston Villa, da Inglaterra, mas dias depois voltou atrás e afirmou que seguiria no clube catalão até o final de agosto.

"Deco e Mateu Alemany trabalharão em conjunto até o fechamento da janela de transferências", em 1º de setembro, explicou o comunicado do Barcelona.

