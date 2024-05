Defendendo invencibilidade na Liga das Nações de Vôlei, Brasil enfrenta clássico contra a Itália

A- A+

Lutando para se manter invicta e no topo da classificação da Liga das Nações de Vôlei (VNL), o Brasil terá nas primeiras horas deste sábado (01), um grande desafio pela frente, o clássico do vôlei mundial diante da Itália. Em Macau, na China, a partir das 1h30, a equipe brasileira prevê um grande trabalho para parar o ataque italiano, principalmente as opostas Paolo Egonu e Ekaterina Antropova.

Nas seis partidas que fez até aqui na Liga das Nações de Vôlei, a equipe do técnico José Roberto Guimarães saiu com a vitória em todas elas. Na etapa que está sendo disputada em Macau, desde o início da semana, o Brasil venceu o Japão em uma apertada disputa por 3 sets a 2 e uma vitória mais categórica diante da Holanda por 3 sets a 1.

Por outro lado, a Itália também vem construindo uma boa campanha, só perdeu uma vez na Liga - confronto contra a Polônia, líder da competição - e na atual etapa vem de duas vitórias por 3 sets a 0, contra a França e República Dominicana. Nessas duas partidas, Paola Egonu somou 33 pontos totais. A oposta é considerada uma das melhores jogadoras do mundo e foi a carrasca do Brasil na decisão da VNL de 2022.

"A Itália figura como uma das favoritas não só na VNL, como nas Olimpíadas também. Contam com duas opostas, que na minha opinião, nenhuma outra equipe tem o mesmo nível dessas duas atletas, Egonu e Antropova, que teremos que ter muita atenção", disse a capitã Gabi.

Para conseguir vencer a Itália e continuar invicta na Liga das Nações, o Brasil precisa manter um nível de intensidade alto, com o bloqueio assertivo e a defesa atenta. "A gente sabe que vamos precisar ser agressivas desde o começo da partida. Pela qualidade da equipe da Itália, nosso sistema defensivo precisa funcionar, desde o nosso saque, fazendo nosso bloqueio e defesa jogar. Já nosso contra-ataque tem que ter eficiência", pontuou a ponteira Gabi.

Onde assistir: Sportv 2

Horário: 1h30

Data: 01/06

Local: Macau/China

Veja também

Seleção feminina Marta se emociona ao falar sobre a Copa de 2027, disputada no Brasil: "Sempre sonhei"