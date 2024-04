Defesa de Cariús solicita conversão de pena, STJD nega e pede tempo para avaliar pedido

A- A+

O retorno de Igor Cariús aos gramados segue indefinido. Nesta quinta-feira (4), o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, pediu mais tempo para avaliar o pedido e manteve o afastamento do lateral-esquerdo punido pelo órgão durante as investigações da Operação Penalidade Máxima. A informação é do O Globo.

Além do advogado de Igor Cariús, também esteve presente no Rio de Janeiro o representante do atacante Alef Manga. Ambos pediram a conversão da pena em multa de 60 cestas básicas e pagamento em dinheiro. A dupla pegou gancho de 360 dias.

Com o pedido de Cariús negado, o presidente do STJD deve levar a solicitação da defesa do atleta ao Pleno do STJD. Isso, porém, ainda não tem data definida para acontecer.

Há aproximadamente dois meses, Cariús teve outro pedido para voltar a jogar negado. Este pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vale lembrar que o lateral-esquerdo segue treinando junto ao elenco do Sport desde que acertou seu retorno ao clube, em janeiro.

