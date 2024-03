Defesa de Daniel Alves deposita R$ 5,4 milhões de fiança, e ex-atleta pode deixar prisão, diz jornal

A- A+

O ex-lateral da seleção brasileira Daniel Alves pagou a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões, na cotação atual) e pode deixar a prisão na Espanha, nesta segunda-feira (25), diz o jornal espanhol La Vanguardia. O ex-jogador está preso desde janeiro de 2023, após ser acusado de estuprar uma jovem numa boate em Barcelona, crime pelo qual foi condenado a 4 anos e um mês, em fevereiro. Na semana passada, porém, a Justiça concedeu a Daniel Alves o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos do caso.



"A comitiva de Dani Alves demorou cinco dias para arrecadar o milhão de euros que o Tribunal de Barcelona lhe impôs como fiança para ser libertado. Depois de um fim de semana de intensos encontros presenciais e telefônicos, a defesa do jogador (...) conseguiu finalmente depositar o dinheiro nesta segunda-feira numa conta do tribunal que o condenou", afirma o diário.

Segundo o La Vanguardia, Alves e sua equipe contavam com uma ajuda da família de Neymar. No entanto, a pressão e a ameaça de perder patrocinadores "fecharam essa porta". Com isso, a advogada do ex-lateral da seleção Inés Guardiola e seus colegas passaram a buscar outras fontes de financiamento. Fontes afirmaram ao jornal espanhol que o dinheiro reunido pela defesa de Alves não inclui o 1,2 milhão de euros que a Justiça determinou que o Fisco espanhol devolvesse ao atleta.

O Ministério Público de Barcelona pediu à Justiça que revogue a liberdade provisória concedida ao ex-jogador. O pedido dos promotores foi feito na sexta-feira e defende a tese de que existe risco de Daniel Alves fugir da Espanha para não cumprir a pena.

A Justiça, por sua vez, ao conceder a liberdade provisória, entendeu que esse risco não existe mais.

Além do pagamento da fiança, Daniel Alves terá de cumprir outras medidas restritivas, como ficar a pelo menos 1 km da vítima, não tentar se comunicar com ela e ter de se apresentar ao tribunal semanalmente e sempre que sua presença for solicitada.

