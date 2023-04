A- A+

JUSTIÇA Defesa de Daniel Alves já possui estratégia definida para novo depoimento no tribunal Segundo imprensa espanhola, as investigações estão muito próximas se encerrarem

Preso desde 20 de janeiro, Daniel Alves irá depor novamente para a justiça espanhola na próxima segunda-feira, dia 17 de abril. E de acordo com a imprensa espanhola, a defesa do jogador já possui uma estratégia definida para tentar a liberdade do lateral-direto.

No novo depoimento, Daniel Alves vai reiterar a ideia de que as relações sexuais foram consentidas pela jovem. Para isso, ela contará mais uma vez com as imagens das câmeras de segurança locais que mostram como ela entrou no banheiro dois minutos depois, por iniciativa própria.

Além disso, o jogador de 39 anos argumentará que o clima entre ele, seu amigo Bruno Brasil que estava naquela noite, a vítima e suas duas amigas era descontraído antes e depois da agressão. A defesa do jogador usará as mensagens que Bruno mandou para uma das meninas no dia seguinte do acontecimento e a resposta dela de bom tom.

Daniel foi preso, suspeito de violência sexual contra uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona. O crime teria acontecido no dia 30 de dezembro. Segundo a mulher, o brasileiro ficou “batendo na cara” antes de consumar o ato de violência sexual. O atleta ainda teria a impedido de sair do toalete, ordenando que só deixasse o local após o lateral.

A imprensa espanhol também afirma que esta pode ser a última vez que Dani Alves tenha a oportunidade de se manifestar sobre o caso, uma vez que as investigações estão muito próximas se encerrarem. Neste momento, tudo indica que o brasileiro será condenado e, se for o caso, ele enfrentaria uma sentença de 8 a 10 anos de prisão.

