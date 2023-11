Defesa de Daniel Alves negocia acordo para que jogador não vá a julgamento

A- A+

O Tribunal de Barcelona decidiu enviar o brasileiro Daniel Alves a julgamento pelo crime de agressão sexual. A justiça espanhola confirmou a ordem que o instrutor emitiu ao final da investigação e decretou a abertura do julgamento do jogador, acusado de estuprar uma jovem na boate Sutton em 30 de dezembro de 2022. A defesa do brasileiro, no entanto, negocia um acordo para que não seja necessário um julgamento.

Segundo o programa de TV espanhol Y Ahora Sonsoles, os advogados do brasileiro teriam sinalizado que aceitariam uma pena de quatro anos e uma "robusta compensação" para a vítima.

“Os escritórios estão trabalhando duro neste caso. A sombra de um eventual acordo de conformidade que anule a possibilidade de realização de um julgamento está aí", explicou o especialista em informação judicial do canal de TV Antena 3 Carlos Quílez.

O despacho emitido nesta terça-feira pelo tribunal aponta que, após os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como a prova pericial, existem provas suficientes para encaminhar o brasileiro à magistratura por agressão sexual. Agora, as partes tem cinco dias úteis para apresentarem os seus documentos de habilitação, último procedimento antes da marcação da data do julgamento.



Estes documentos deverão discutir se Daniel Alves deverá ser absolvido ou condenado. No último caso, também deverá ser debatido qual a pena que consideram que deve ser aplicada para o ex-lateral direito do Barcelona e da Seleção Brasileira.

Daniel Alves segue preso desde o dia 20 de janeiro na penitenciária Brians 2, em Barcelona, em decorrência de um processo de investigação por agressão sexual. A imprensa espanhola havia informado que o brasileiro deveria ir a julgamento ainda neste mês.

