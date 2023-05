A- A+

Manipulação de resultados Defesa de Igor Cariús pede arquivamento de denúncia sobre manipulação de apostas esportivas O lateral-esquerdo do Sport é um dos investigados da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás; jogos suspeitos foram pelo Cuiabá em 2022

Igor Cariús, lateral-esquerdo do Sport, é um dos investigados na Operação Penalidade Máxima, que apura manipulação de apostas esportivas. Na manhã desta terça-feira (9), o escritório de advogacia responsável pela defesa do atleta rubro-negro se posicionou através de nota oficial e classificou a denúncia como "superficial", além de pedir o arquivamento. Confira a nota na íntegra.

O escritório Rigueira, Amorim, Caribé, Caúla e Leitão – Advocacia Criminal, à frente da defesa de Igor Aquino da Silva (Igor Carius), repudia a vinculação do atleta na recente operação denominada “Penalidade Máxima II” e sua precipitada inclusão na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Goiás, no último dia 05 de maio. A denúncia é superficial, por se basear apenas em descontextualizados printscreens de redes sociais, cujo conteúdo não serve como prova válida a justificar a participação de Carius em qualquer esquema de manipulação de resultados esportivos, muito menos a configuração do delito descrito no art. 41-C do Estatuto do Torcedor (Lei nº 10.671/2003). Confiante na inocência do atleta, na data de ontem, a defesa impugnou judicialmente e requereu o arquivamento da denúncia. A petição aponta a inépcia e a falta de justa causa da acusação, por não descrever adequadamente os fatos e se utilizar de documentos inválidos.

O Sport se posicionou quando teve a primeira divulgação da investigação, no mês passado. Procurada pela Reportagem da Folha de Pernambuco, a assessoria do clube informou que não fará um novo pronunciamento.

As duas partidas envolvendo Cariús são durante a disputa da Série A do ano passado, quando o lateral defendia a camisa do Cuiabá. Portanto, nenhuma suspeita é sobre o momento dele no Sport.

Confira as partidas suspeitas:

Ceará 1 x 1 Cuiabá (16/10/2022)

De acordo com a investigação do Ministério Público de Goiás, havia a promessa de pagamento de um valor incerto, porém, R$ 5 mil foram entregues a Igor Cariús antes da partida para ele receber o cartão amarelo. O jogo foi advertido e chegou a ser expulso da partida pelo segundo amarelo.

Cuiabá 1 x 1 Palmeiras (6/11/2022)

Segundo o MP-GO, houve pagamento de R$ 60 mil para que Cariús fosse punido com cartão amarelo na partida. Ele não foi advertido.

Investigado na mesma operação que Cariús, o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, foi afastado dos treinamentos com o elenco profissional nesta terça (9). O clube paulista alegou que não tolera desvios de conduta e de ética.

