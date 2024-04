Defesa de Robinho tenta recurso no STJ para tirar ex-jogador da cadeia

A- A+

Após o pedido de Habeas Corpus negado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a defesa de Robinho entrou com um recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça) na noite da última quinta-feira para tentar tirar o ex-jogador da prisão. Desta vez, os advogados acionaram o STJ com embargos de declaração, uma medida que questiona possíveis omissões, dúvidas ou contradições de uma decisão.

Robinho foi preso no dia 21, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar que ele tem que cumprir no Brasil uma pena de nove anos de prisão a qual foi condenado na Itália, por estupro. No mesmo dia, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido da defesa para impedir a prisão.

A defesa de Robinho, por sua vez, entende que o ex-atacante tem o direito de responder em liberdade enquanto é possível recorrer dessa decisão. Robinho foi condenado a 9 anos de reclusão pela Justiça Italiana, em regime inicialmente fechado. As inforamações são do site ge.

De acordo com o g1, a defesa de Robinho pediu que o STJ faça um novo cálculo da pena imposta pela Justiça italiana ao atleta, na condenação pelo crime de estupro coletivo. Os advogados do ex-atleta afirmam que, pela legislação brasileira, Robinho teria que cumprir 6 anos de prisão em regime inicial semiaberto.

Técnicos do Superior Tribunal de Justiça avaliam que o recurso da defesa foi apresentado fora do prazo legal, que terminou em 2 de abril. O relator, ministro Francisco Falcão, ainda vai decidir sobre o pedido.

Robinho passou os primeiros dez dias preso em isolamento, como determina o protocolo. Desde domingo, ele divide a cela com mais uma pessoa e está em convívio com os demais detentos. Inclusive, ele teria sido escalado na partida de futebol entre os internos, agendada para o domingo de Páscoa.

