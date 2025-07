A- A+

Futebol Defesa é ponto forte do Náutico na busca pela manutenção no G8 da Série C Timbu é o clube que menos sofreu gols na competição, sendo vazado apenas seis vezes

De acordo com o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, um dos motivos que explicam a presença da equipe no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro é o desempenho da defesa. Time menos vazado da competição, com apenas seis gols sofridos, o Timbu tem compensado a falta de gols na frente com a proteção na retaguarda.



“A consistência defensiva da equipe está sendo fundamental para a gente construir uma campanha de classificação”, frisou o auxiliar, após o empate sem gols com o Figueirense, no Orlando Scarpelli, na rodada passada da Série C.

Dos 12 jogos disputados até o momento, em oito o Náutico não foi vazado. Desses, a equipe venceu três (Confiança, Ypiranga e Tombense) e empatou cinco (Botafogo-PB, Brusque, ABC, Floresta e Figueirense).

Para se ter uma ideia, o próximo adversário do Náutico, o Caxias, líder da Série C, com 27 pontos, sofreu mais do que o dobro do Timbu, com 14 gols tomados. Em compensação, fez 22. Bem mais do que os 12 dos alvirrubros.

Pernambucanos e gaúchos se enfrentam na próxima segunda-feira, nos Aflitos. O Timbu está na oitava colocação, com 17 pontos.

“Vai ser um jogo fundamental. Nós vamos enfrentar o líder da competição dentro de casa. A gente tem uma expectativa muito positiva. Estamos em um momento muito bom para o torcedor abraçar. Vamos ter um time totalmente diferente do que foi o passado (em casa), um que vai jogar até mais parecido com o de hoje. Precisamos melhorar a atuação dentro de casa. Nós já evoluímos muito daquilo que a gente cobrou no último jogo para esse e vejo os atletas muito imbuídos nessa melhora”, frisou Guilherme.

