Futebol Defesa pode ser trunfo do Santa Cruz para garantir o acesso à Série C Basta ao Tricolor não ser vazado diante do América-RN, domingo, na Arena das Dunas, para subir de divisão

Para celebrar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz não precisará fazer gols. Caso complete os 90 minutos e acréscimos sem ser vazado, o Tricolor subirá de divisão. Fruto da vitória por 1x0 no duelo de ida das quartas de final, na Arena de Pernambuco, contra o América-RN. Cenário que reforça ainda mais a importância do sistema defensivo.





Atleta mais velho do elenco do Santa Cruz, o zagueiro William Alves, de 38 anos e com mais 150 jogos com a camisa coral, é o pilar do setor. O defensor também costuma ser importante nas jogadas ofensivas, com dois gols marcados na Série D, contra Treze e Altos.

Outros nomes com bagagem no setor são do lateral-direito Toty, de 34 anos, e do goleiro Felipe Alves, 37. O primeiro é titular e está na terceira passagem pelo clube. O segundo começou como na equipe principal, mas perdeu espaço para o prata da casa Rokenedy.

Rokenedy, aliás, foi protagonista nos dois primeiros jogos eliminatórios do Santa Cruz na Série D. Tanto contra Sergipe como diante do Altos, ele foi decisivo nas cobranças de penalidades, ajudando o Tricolor a chegar até a etapa que vale o acesso.

“Sou muito confiante nos pênaltis, trabalho muito com meus companheiros. Mas não posso deixar de falar da experiência de Felipe (Alves), que me ajuda bastante no estudo dos batedores”, disse Rokenedy. Ao todo, o Santa Cruz tomou 14 gols em 19 jogos pela Série D. Foram 10 na fase de grupos e outros quatro no mata-mata.

