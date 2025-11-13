A- A+

Esportes universitários Definida instituição que representará Pernambuco nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia Competição nacional acontece no Espírito Santo e deve receber mais de 2 mil estudantes atletas

No último final de semana, os Jogos Universitários Pernambucanos (JUPs) de Praia 2025 foram realizados na Arena de Praia do Centro Esportivo Santos Dumont, Recife. Participaram as seguintes modalidades: futevôlei, vôlei de praia e vôlei 4x4 misto.

Após fortes embates entre diversas Instituições de Ensino Superior (IES), a UNINASSAU Recife garantiu a classificação em todas as categorias esportivas para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Praia 2026, que acontece no Espírito Santo.

Hermógenes Brasil, coordenador de Esportes da Companhia Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU, destacou o trabalho intenso e o ótimo desempenho das duplas e da equipe de vôlei.



"É uma alegria enorme ver o esforço e a dedicação de todos. Cada treino, cada partida e cada desafio superado mostram que o esporte está junto à formação acadêmica. Aqui, acreditamos no aprendizado além da sala de aula e no foco em valores como disciplina, cooperação e superação. Parabéns a todos os nossos atletas por representarem com tanto orgulho e comprometimento a Universidade", afirmou.

As classificações vieram por meio da dupla de vôlei de praia masculino Eduardo Luan e Denilson Loureiro, campeão do JUBs Praia 2025 e tetracampeão dos JUPs; e do feminino, com Luna Marina e Bia Freire, que derrotaram, na final, outra dupla da UNINASSAU Recife, Nathalia Leandra e Ana Beatriz.



Victor Clementino e Renato Henrique ficaram com o ouro no futevôlei masculino após vencerem André Felipe e Dudu Toscano, ambos times da mesma instituição. Já Maria Eduarda e Neijaina Senna se sagraram campeãs pela segunda vez seguida no futevôlei feminino. E prata nos JUBs 2025, o vôlei 4x4 misto reafirmou o favoritismo e venceu a ASCES Unita por 2 a 0.

Estreante nos JUPs, Eduardo Luan falou da sensação de jogar a principal competição universitária de Pernambuco. "Ela apresentou um ótimo nível de disputa para gente e estamos muito empolgados para disputar o JUBs Praia 2026. Vamos brigar pelo ouro e trazer novamente esse título da modalidade para a instituição".

No último JUBs Praia, que ocorreu de 31 de agosto a 7 de setembro, em João Pessoa, a UNINASSAU Recife garantiu 11 medalhas para o estado, sendo 6 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. A próxima competição nacional universitária de praia acontece de 03 a 09 de maio, em Guarapari-ES, e deve reunir mais de 2 mil estudantes atletas.

Com informações da assessoria

Veja também