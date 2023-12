A- A+

NBA Definido o primeiro final four do Torneio In-Season da NBA Semifinais acontecem nesta quinta-feira (07) e a grande final no sábado (09)

Na madrugada desta última terça-feira (05), foram definidas as semifinais do lado oeste do primeiro Torneio In-Season da NBA. Jogando fora de casa, o New Orleans Pelicans bateu o Sacramento Kings por 127 a 117. Na outra disputa, o Los Angeles Lakers contou com grande atuação de Lebron James para bater o Phoenix Suns por 106 a 103. Pelo lado leste, Milwaukee Bucks e Indiana Pacers já tinham assegurado as vagas na segunda-feira (04).

Com as equipes já decididas, a competição segue para a fase mais aguda em sede única, Las Vegas, a capital mundial das apostas. Ambas as semis acontecem nesta quinta-feira (07).

Leste

O confronto entre Bucks e Pacers acontece a partir das 19h. O confronto do leste coloca dois armadores de características diferentes, mas que causam grande impacto dentro de quadra. Pelo lado de Milwaukee, o veterano Damian Lillard é recém chegado e está completando apenas o segundo mês na equipe. Ao lado de Giannis Antetokoumpo, a dupla anotou 63 pontos nas quartas de final contra o New York Knicks.

Por outro lado, Tyrese Haliburton de apenas 23 anos vive excelente fase, longe de lesões, com uma alta média de pontos e ainda anotando mais de 10 assistências por jogo. No confronto contra o forte time do Boston Celtics, Haliburton anotou o seu primeiro triplo duplo na carreira, com 26 pontos marcados, 10 rebotes e 13 asssistências.

Oeste

Já no lado oeste, Lakers e Pelicans correm atrás da bola laranja a partir das 23h. Nas quartas de final, os Lakers bateram os Suns em um duelo de lendas, Lebron de um lado e Kevin Durant do outro. No confronto entre as estrelas, 31 pontos marcados para ambos. Mas o que definiu de fato a partida foram os pontos marcados dos jogadores vindo do banco de reservas e nesse quesito, Austin Reaves, o jovem talismã do Lakers, converteu 20 pontos e ajudou a definir o jogo à favor de Los Angeles.

Em outro confronto muito equilibrado no lado oeste, os Pelicans derrotaram os Kings, apesar dos 30 pontos anotados por De'Aaron Fox e o triplo duplo marcado por Domantas Sabonis (26pts, 13 reb e 10 ast). Pelo lado vencedor, Brandon Ingram também fez 30 pontos. Herbert Jones e Trey Murphy III também cresceram na reta final da partida e foram decisivos para a vitória.

