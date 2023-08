Deivid Washington está prestes a ser anunciado como o novo reforço do Chelsea

A- A+

Transferido para o Chelsea por um valor inicial de 16 milhões de euros (equivalente a R$ 85,6 milhões na taxa de câmbio atual), com a possibilidade de chegar a até 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões), o atacante Deivid Washington está cada vez mais perto de estrear na Premiere League.

A notícia foi confirmada nesta terça-feira (22) pelo jornalista esportivo Fabrizio Romano.

Deivid Washington already completed medical tests at Chelsea — it’s about final documents, formal steps then the Brazilian striker will be unveiled as new #CFC player



Santos to receive €16m fixed fee plus €4m add-ons. pic.twitter.com/ugrXk5NwyB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023

Com apenas 18 anos de idade, o jovem talento da Vila Belmiro será oficialmente anunciado como uma adição ao elenco do clube inglês nos próximos dias. Contudo, ele fez questão de assegurar que retornará ao Peixe no futuro, com o objetivo de conquistar títulos vestindo a camisa do clube que o lançou no cenário futebolístico.

