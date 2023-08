Deivid Washington, vendido pelo Santos, é anunciado pelo Chelsea

A- A+

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira (24) a chegada do seu mais novo reforço, o atacante Deivid Washington, vendido pelo Santos, em um contrato de sete anos.

Transferido para os Blues por um valor inicial de 16 milhões de euros (equivalente a R$ 85,6 milhões na taxa de câmbio atual), com a possibilidade de chegar a até 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões), o atacante Deivid Washington está cada vez mais perto de estrear na Premiere League.

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023

O atacante fez sua estreia pela equipe profissional do Santos em abril, entrando como reserva pela Copa do Brasil. Seu primeiro gol veio um mês depois, na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, na Série A do Campeonato Brasileiro. Deivid jogou 16 partidas pelo Santos e anotou dois gols.

Com apenas 18 anos de idade, o jovem talento da Vila Belmiro foi anunciado como uma adição ao elenco do clube inglês. Contudo, ele fez questão de assegurar que retornará ao Peixe no futuro, com o objetivo de conquistar títulos vestindo a camisa do clube que o lançou no cenário futebolístico.

Veja também

League of legends Patrocinadora do CBLoL sorteará consumidores para assistir à final no Recife; saiba como participar