Dele Alli, ex-Tottenham, afirmou que foi abusado sexualmente e traficava drogas durante a infância

Ex-jogador do Tottenham e atualmente no Everton, da Inglaterra, Dele Alli falou abertamente sobre seus traumas na infância ao ex-atleta Gary Neville, em uma entrevista no programa 'The Overlap'. O meio-campista inglês revelou que já foi abusado sexualmente por uma amiga de sua mãe, aos seis anos, e, aos oito, começou a traficar drogas.

— Aos seis anos, uma amiga da minha mãe, que ia muito para casa, abusou de mim. Minha mãe era alcoólatra e isso aconteceu quando ela tinha seis anos . Eles me mandaram para a África para aprender disciplina e depois me mandaram de volta — afirmou Dele Alli.

Um episódio da infância que, além de deixar Gary Neville visivelmente emocionado, se somou a muitos outros: — Aos sete comecei a fumar e aos oito comecei a traficar. Uma pessoa mais velha me disse que eles não paravam uma criança de bicicleta, então eu andava com minha bola de futebol e depois atrás de mim eu carregava a droga — apontou.



Aos onze anos, um homem o pendurou em uma ponte e aos doze ele foi adotado e a partir de então tudo começou a mudar para Dele Alli: — Fui adotado por uma família incrível, não poderia ter pedido que pessoas melhores fizessem o que fizeram por mim. Se Deus criou as pessoas, foram elas. Eu tentei ser o melhor filho que eu poderia ser para eles. Estive com eles desde os 12 anos, e depois comecei a jogar profissionalmente aos 16 anos.. A partir daí tudo começou — completou.

Durante a entrevista, Dele Alli abordou outros temas. O jogador manifestou que já pensou em se aposentar aos 27 anos, que Mauricio Pochettino, hoje no Chelsea, foi uma das pessoas mais importantes de sua carreira, falou de sua relação com o técnico José Mourinho que o chamou de preguiçoso e revelou que precisou ir à um centro de reabilitação de saúde mental. Além de sua relação com seus pais biológicos.

O próprio Gary Neville reconheceu publicamente que foi impactado com a conversa com Dele Alli e confirmou que esse foi o bate-papo mais emocionante, difícil e inspirador que ele já teve em sua vida.

"Estou lutando para encontrar as palavras para colocar neste post, mas assista à minha entrevista mais recente com Dele. É a conversa mais emocionante, difícil e inspiradora que já tive na minha vida.", escreveu Neville.

Hoje, aos 27 anos, Dele Alli é jogador do Everton, da Inglaterra, onde chegou em janeiro de 2022, mas na última temporada estava emprestado ao Besiktas, da Turquia. Lá, ele disputou 14 jogos e marcou 3 gols, mas desde 2019 não é convocado para a seleção nacional.

