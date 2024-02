Delegação da Nigéria tem problema com vistos nos EUA, e Argentina muda adversário em amistoso

A- A+

A seleção argentina, atual campeã mundial, enfrentará a Costa Rica no segundo amistoso da turnê pelos Estados Unidos no final de março, após confirmar a desistência da Nigéria, atual vice-campeã da Copa Africana de Nações, como rival. A AFA, entidade máxima do futebol argentino, confirmou nesta terça-feira que a seleção africana teve “um problema administrativo com vistos” para entrar nos Estados Unidos e não poderá disputar o amistoso, que estava marcado para 26 de março, em Los Angeles.

Será a seleção da Costa Rica, comandada pelo argentino Gustavo Alfaro, adversária dos campeões mundiais na segunda partida da primeira data FIFA desta temporada. O primeiro amistoso será contra El Salvador, no dia 22 de março, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, enquanto o segundo será no dia 26 de março, no Los Angeles Coliseum.

A janela de março da seleção albiceleste sofreu diversas alterações, já que inicialmente seria realizada na China, com partidas contra Costa do Marfim e Nigéria, campeã e vice-campeã da Copa Africana, respectivamente. Mas a tour asiática foi cancelada, e foi decidida uma mudança de última hora para os Estados Unidos, com jogos contra El Salvador (em vez da Costa do Marfim) e Nigéria, antes que o problema do visto levasse a uma nova mudança de rival.

Entre os motivos da mudança está a intenção de a Argentina começar a se aclimatar no país onde buscará o título da Copa América deste ano. Em seguida, o time comandado pelo craque Lionel Messi fará outros amistosos de preparação para a Copa América dos Estados Unidos-2026, enfrentando o Equador no domingo, 9 de junho, no Soldier Field, em Chicago, e cinco dias depois, na sexta-feira, 14, contra Guatemala na FedExField em Washington DC, com horários a serem confirmados.

Veja também

Futebol Internacional Perri pega pênalti, e Lyon vai à semifinal da Copa da França