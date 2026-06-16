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COPA DO MUNDO Delegação do Irã enfrenta problemas para deixar os Estados Unidos após estreia na Copa do Mundo Jogadores e membros da comissão técnica foram barrados antes do embarque pelas autoridades

A delegação do Irã enfrentou problemas com as autoridades de imigração americana na madrugada desta terça-feira após estrear com um empate de 2 a 2 com a Nova Zelândia em jogo válido pela primeira rodada do Grupo G da fase de classificação da competição.





Segundo as agências internacionais, alguns jogadores e membros da comissão técnica foram barrados antes do embarque pelas autoridades. O episódio aconteceu no momento em que a delegação se preparava para deixar Los Angeles com destino a Tijuana, no México, local onde o grupo vai ficar hospedado.



O atacante Mehdi Torabi só recebeu um visto de validade única, o que provocou a barração. Saeid Alhouei, membro da comissão técnica, também ficou retido no aeroporto.



Seleção Iraniana de Futebol. Foto: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



O incidente gerou alguns transtornos já que o restante do plantel já havia embarcado. Diante deste cenário, a Federação Iraniana de Futebol iniciou os trâmites para tentar emitir uma nova autorização a fim de que possa assegurar que o atleta possa acompanhar a seleção nos dois próximos compromissos desta fase de classificação.



Em meio a esse problema extra-campo, o Irã já vai iniciar a sua preparação visando o seu segundo jogo no Mundial. O time volta a campo neste domingo e enfrenta a Bélgica novamente em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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