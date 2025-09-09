Qua, 10 de Setembro

Jogos da Juventude

Delegação pernambucana embarca para disputar os Jogos da Juventude 2025

Atletas representam o estado em Brasília entre os dias 10 e 25 de setembro

O evento reunirá 4,7 mil jovens, com idades entre 13 e 17 anos, em 20 modalidades

Pernambuco inicia sua jornada nos Jogos da Juventude 2025. A primeira parte da delegação estadual, formada por 60 atletas, embarcou na tarde desta terça-feira (09) para Brasília, onde acontece a competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O evento reunirá cerca de 4,7 mil jovens de todo o país, com idades entre 13 e 17 anos, em 20 modalidades esportivas. Ao todo, a delegação pernambucana contará com 217 integrantes, incluindo atletas, técnicos e dirigentes.

Criados em 2000, os Jogos da Juventude são realizados anualmente pelo COB, em parceria com confederações esportivas nacionais. Além de uma competição, o evento se consolida como espaço de formação e desenvolvimento, transmitindo valores olímpicos e revelando novos talentos para o esporte brasileiro.

Primeiras disputas

O calendário inicial da competição vai de quinta (11) até sábado (13), com provas em sete modalidades: atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica artística, natação, tiro com arco e tênis de mesa. Pernambuco também estará representado em outras disciplinas, como águas abertas, triathlon, wrestling, basquete, futsal, vôlei de praia, badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e vôlei de quadra. A única exceção será o remo virtual, modalidade que estreia este ano sem participação do estado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histórico recente

Na última edição, realizada em João Pessoa (PB) em 2024, Pernambuco alcançou sua melhor campanha, terminando em 6º lugar no quadro geral de medalhas, com 29 conquistas: oito de ouro, onze de prata e dez de bronze. O desempenho garantiu ao estado o posto de melhor colocado entre as regiões Norte e Nordeste e a classificação para a 1ª divisão em todas as modalidades nesta temporada.

Serviço

Evento: Embarque da delegação pernambucana para os Jogos da Juventude 2025
Local: Aeroporto Internacional do Recife
Data: 09/09/2025
Horário: 15h30

Com informações da assessoria

