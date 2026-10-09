Delegação pernambucana alinha últimos detalhes para os Jogos da Juventude 2026 no Paraná
Encontro reuniu mais de 230 atletas, treinadores e equipe técnica na Fcap, no Recife; Competição acontece entre os dias 19 de outubro e 3 de novembro
A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) realizou, nessa quinta-feira (8), o encontro pré-embarque da delegação que representará o estado nos Jogos da Juventude 2026.
A reunião aconteceu no auditório da Faculdade de Direito e Administração de Pernambuco (Fcap), no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, com a participação de estudantes-atletas, treinadores e da equipe de apoio técnico do torneio nacional.
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Durante o encontro, os mais de 230 integrantes da delegação pernambucana receberam as orientações finais sobre a logística da viagem e a conduta durante as competições.
Na ocasião, também foram distribuídos os kits da viagem, com mochila e uniformes que serão utilizados pelos representantes do estado durante o torneio.
O secretário executivo de esportes educacionais da SEE, Marcos Nunes, ressaltou o papel transformador da iniciativa.
“O evento só reforça o quanto é importante investir no esporte escolar, proporcionar para os estudantes pernambucanos excelentes condições de transformar suas vidas e formar cidadãos e cidadãs consistentes de seu papel na sociedade. Vamos para Foz do Iguaçu com esperanças de grandes conquistas", destacou.
Os Jogos da Juventude são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e reuném jovens atletas entre 13 e 17 anos, que se classificaram nas disputas escolares estaduais de todo o país. A edição deste ano será disputada entre os dias 19 de outubro e 3 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná.