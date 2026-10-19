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Esporte Delegação pernambucana embarca para os Jogos da Juventude 2026 Disputa tem início nesta segunda-feira (19) em Foz do Iguaçu, no Paraná, e vai até o 3 de novembro

A delegação pernambucana iniciou nesse domingo (18) o embarque com destino a Foz do Iguaçu, no Paraná, para participar dos Jogos da Juventude 2026, que serão realizados a partir desta segunda-feira (19).

Promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a competição reúne atletas de 15 a 17 anos e tem o objetivo de contribuir para a formação de talentos e o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no país.

O primeiro grupo de embarque reúne cerca de 90 integrantes, entre atletas e membros da comissão técnica que representarão Pernambuco nas modalidades de atletismo, judô, remo virtual, taekwondo, tênis de mesa e triatlo.

Ao todo, o estado terá aproximadamente 240 integrantes, incluindo atletas, técnicos, dirigentes e equipes de apoio, que participarão do torneio até 3 de novembro.

Estudantes embarcam para os Jogos da Juventude 2026, que ocorre em Foz do Iguaçu, no Paraná, a partir desta segunda-feira (19). | Foto: Divulgação/SEE

A competição abrange 20 modalidades individuais e coletivas: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, futsal, ginástica artística, ginásti=ca rítmica, handebol, judô, natação, remo virtual, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei, vôlei de praia e wrestling.

Na última edição, Pernambuco conquistou 32 medalhas, o seu maior número de conquistas nos Jogos da Juventude até então.

As conquistas vieram em diversas modalidades, como natação, ciclismo, esgrima, atletismo, wrestling, tiro com arco, futsal, vôlei de praia, basquete, taekwondo, judô, badminton e handebol.

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