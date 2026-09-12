Delegação pernambucana embarca para os Jogos Escolares Brasileiros 2026, em Brasília
Estudantes-atletas viajaram para a capital federal neste sábado (10) para representar o estado na competição nacional
A primeira parte da delegação pernambucana embarcou para a disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026 neste sábado (12). Neste ano, a competição será sediada na cidade de Brasília, no Distrito Federal, e reunirá milhares de estudantes-atletas de todos os estados do Brasil até o dia 27 de setembro.
Ao todo, Pernambuco será representado por aproximadamente 260 integrantes, entre atletas, técnicos, dirigentes e staff.
Os JEBs, organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), são uma das principais competições do calendário escolar brasileiro e reúnem estudantes-atletas da categoria mirim (12 a 14 anos) em modalidades esportivas individuais e coletivas.
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“Podemos dizer que os Jogos Escolares Brasileiros começaram de verdade hoje. Ver as famílias no aeroporto com o coração apertadinho, se despedindo e entregando os seus filhos à nossa equipe é mais um momento de alegria. Essa é a consolidação de um trabalho que já vem sendo feito desde as etapas regionais e estadual dos Jogos Escolares de Pernambuco. Estamos levando os nossos campeões para o brasileiro com a esperança de que a força de vontade e a garra desses jovens pernambucanos trarão muitas medalhas para o nosso estado”, destacou o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes.
Neste primeiro dia de embarque, 91 representantes pernambucanos das modalidades de ginástica rítmica, judô, karatê, xadrez, basquete e futsal seguiram para a capital federal.
Entre os estudantes-atletas que embarcaram neste primeiro grupo está Carlos Rafael, da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Professor Leal de Barros, no Recife, que irá representar Pernambuco no karatê.
Para o estudante, participar de uma competição nacional é uma oportunidade de colocar em prática e mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido durante os treinamentos.
“Treinei muito para poder chegar até aqui! Poder representar o meu estado e a minha escola no JEBs é realmente muito gratificante. Ainda mais vindo de escola pública. Estou mantendo o foco, dormindo cedo, me alimentando bem e com a cabeça no lugar para buscar uma medalha. Essa competição é o momento de colocar todos os ensinamentos do meu sensei dentro do tatame para conseguir trazer o melhor resultado para casa”, afirmou Carlos.
Também integrante da equipe de karatê, Clara Maria da Silva, da Erefem Arquipélago Fernando de Noronha, falou sobre a expectativa para a competição.
“A expectativa é a melhor possível. Estou me sentindo bem mais preparada para essa competição, tanto física quanto mentalmente. Vai ser minha segunda vez nos Jogos Escolares Brasileiros e sinto que estou pronta e com muita vontade de trazer uma medalha”, disse.
Ao longo dos jogos deste ano, Pernambuco terá representantes em 19 modalidades esportivas, entre individuais e coletivas.
A delegação contará com estudantes-atletas nas modalidades ginástica rítmica, judô, karatê, xadrez, basquetebol, futsal, vôlei de praia, taekwondo, atletismo, atletismo adaptado, ciclismo, ciclismo virtual, wrestling, badminton, handebol, voleibol, natação, ginástica artística e tênis de mesa.
Na última edição, realizada em 2025 na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, o estado teve uma participação de destaque e alcançou o maior número de medalhas de sua história na competição.
Na ocasião, os atletas pernambucanos conquistaram 69 medalhas, sendo 20 de ouro, 22 de prata e 27 de bronze, em todas as séries da competição, trazendo o melhor resultado do estado até então.