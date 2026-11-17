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A delegação pernambucana embarcou, na segunda-feira (16), rumo à cidade de São Paulo para disputar as Paralimpíadas Escolares 2026.



Composta por 118 integrantes entre paratletas, técnicos e dirigentes, a equipe irá representar o estado em sete modalidades esportivas na maior competição paralímpica escolar do país, que segue até o dia 28 de novembro.





Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o torneio reúne milhares de estudantes-atletas com deficiência de todo o país em disputas de 17 modalidades esportivas, promovendo a inclusão social e revelando talentos.



Na edição de 2025, Pernambuco encerrou sua participação com um total de 127 medalhas conquistadas, resultado que a delegação busca dar continuidade neste ano.

Delegação pernambucana embarca para São Paulo para disputar as Paralimpíadas Escolares 2026. Foto: Divulgação / SEE





Para o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes, o crescimento do time estadual reflete o avanço das políticas públicas no setor.



“O incremento constante no número de estudantes-atletas no time pernambucano reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas de inclusão através do esporte. Desejamos uma excelente competição a todos os integrantes da delegação, que possam aproveitar cada momento, superar seus desafios e representar nosso estado com muito orgulho”, afirmou.



Na chegada a São Paulo, a recepção e o suporte logístico ficaram sob coordenação da chefe da delegação, Amara Araújo.



“Toda a equipe está empenhada em oferecer o suporte necessário, desde a chegada até o encerramento das competições, garantindo que todos tenham tranquilidade e estrutura para participar das provas. Nosso desejo é que seja uma competição de muito aprendizado e boas conquistas para Pernambuco”, destacou.



Modalidades

A competição será dividida em dois blocos. O primeiro, que vai até o dia 20 de novembro, contará com disputas de atletismo, basquete em cadeira de rodas, paraesgrima, futebol de cegos, futebol para paralisados cerebrais, goalball, taekwondo, tênis em cadeira de rodas e rúgbi em cadeira de rodas.



Já o segundo bloco, de 25 a 27 de novembro, será dedicado às modalidades de badminton, bocha, halterofilismo, judô, natação, tênis de mesa, tiro com arco e vôlei sentado.



Neste primeiro bloco da competição, Pernambuco estará representado na disputa do atletismo, modalidade na qual tradicionalmente o estado conquista resultados expressivos ao longo dos anos.



Ao todo, a delegação pernambucana participará das modalidades do badminton, bocha, judô, natação, tênis de mesa e halterofilismo, além do atletismo.

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