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Futebol Dembélé aponta companheiro do PSG como melhor jogador do mundo Segundo o atacante, o melhor da última temporada foi Khvicha Kvaratskhelia, um dos destaques da equipe na conquista da Champions League 2025/26

Cotado para receber o prêmio de melhor do mundo pela segunda vez consecutiva, o francês Osmane Dembélé revelou torcida para outro jogador do Paris Saint-Germain. Segundo o atacante, o melhor da última temporada foi Khvicha Kvaratskhelia, um dos destaques da equipe na conquista da Champions League 2025/26.

A declaração do atleta foi dada em entrevista às plataformas oficiais da League 1, e estava acompanhado do próprio companheiro georgiano. "Eu espero que um jogador do Paris Saint-Germain conquiste a Bola de Ouro. Especialmente Khvicha Kvaratskhelia, que teve uma temporada incrível. Foi decisivo em todos os jogos. Foi uma temporada muito boa. Espero que seja para ele ou para mim".

"Eu ficaria muito feliz. Ele também merece. A temporada que ele teve foi excepcional. Ele é o melhor jogador do mundo. É por isso que merece a Bola de Ouro. Quem viu Kvaratskhelia jogar ao longo da temporada sabe que ele é um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo. Vimos a qualidade dele na Champions League".

Durante a entrevista, o Kvaratskhelia retribuiu os elogios e exaltou o companheiro. "A maneira como Ousmane joga, ajuda a equipe e lidera o grupo é muito importante para nós. Seu caráter é incrível. Estamos muito felizes em tê-lo em nosso time".

A divulgação do prêmio Bola de Ouro, promovido pela revista France Football, acontecerá no dia 26 de outubro, em Londres. A organização anunciou, no início do mês, uma lista com os 30 jogadores indicados ao prêmio principal, incluindo três brasileiros no masculino: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr.

Entre os favoritos apontados pela imprensa internacional estão: Lamine Yamal, do Barcelona; Kylian Mbappé, do Real Madrid; Harry Kane, do Bayern de Munique; Lionel Messi, do Inter Miami, além do próprio Kvaratskhelia.

Na última temporada, o georgiano anotou 19 gols e deu 10 assistências em 48 partidas pelo gigante de Paris. Durante a disputa da Champions League, o atacante foi decisivo com gols em quase todo o mata-mata, com exceção da decisão diante do Arsenal, quando também teve uma boa participação.

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