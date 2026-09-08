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FUTEBOL Dembélé deixa Lamine Yamal fora de seus três favoritos à Bola de Ouro e aposta em trio Atual vencedor do prêmio cita Kvaratskhelia, Harry Kane e Mbappé; espanhol aparece em segundo grupo de candidatos

Atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé já tem seus favoritos para sucedê-lo no prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante francês colocou Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane e Kylian Mbappé entre os principais candidatos ao troféu de 2026 e deixou Lamine Yamal fora do seu top 3.

A escolha chama a atenção pela temporada do jovem do Barcelona, que chega à disputa após conquistar a Copa do Mundo com a Espanha. Em entrevista à "France Football", que será publicada neste fim de semana, Dembélé afirmou acreditar que a premiação pode voltar a ter um jogador do Paris Saint-Germain como vencedor.

— Não acho que este troféu esteja em dúvida. Acho que ele ficará nas mãos de um jogador do PSG. Meus três favoritos? É uma mistura: Kvaratskhelia, Harry Kane, que teve uma temporada fantástica, e acho que Kylian Mbappé — afirmou.





Apesar de não colocar Lamine Yamal entre os três principais nomes, Dembélé ressaltou que o espanhol está no grupo de jogadores com condições de conquistar o prêmio. O francês também mencionou Michael Olise, Fabián Ruiz e Willian Pacho.

— Há muitos outros. Michael Olise poderia estar entre eles, porque teve uma temporada incrível. Ele foi o melhor jogador da Bundesliga. Lamine Yamal também. Fabián Ruiz, Pacho... Tendemos a nos esquecer dele, do Pacho. Espero que não nos esqueçamos dele este ano, porque ele merece — acrescentou.

Dembélé, por outro lado, descartou a possibilidade de votar em si próprio. O atacante conquistou a Bola de Ouro de 2025 depois de ser protagonista da temporada histórica do PSG, que teve como principal feito o título da Liga dos Campeões.

— Eu? De jeito nenhum! Nunca me coloco nessas situações. Nunca voto em mim mesmo. Se tivesse que votar, não votaria — disse.

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