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Copa do Mundo Dembélé orquestra recital, faz 3 para a França e coloca Noruega no caminho do Brasil na Copa Nórdicos fogem de grande confronto e entram com time reserva

Kylian Mbappé ou Erling Haaland? Ousmane Dembélé. Quem previa uma batalha direta pela artilharia da Copa, nesta sexta-feira, no Gillette Stadium, em Foxborough, acompanhou um novo concorrente ofuscar os demais. O melhor jogador do mundo, ganhador dos prêmios da Fifa e a tradicional Bola de Ouro da temporada, desencantou no Mundial da América do Norte, anotou três gols e conduziu a França à vitória sobre os reservas da Noruega por 4 a 1 na terceira rodada do Grupo I.

A solidez e eficiência da França, mesmo em um cenário de superioridade, carregava uma atmosfera de superação. A seleção bicampeã mundial manteve sua essência mesmo sem ter seu comandante no banco de reservas. Didier Deschamps voltou com urgência para a França para acompanhar a despedida à sua mãe, que morreu nesta semana. Em campo, sob as ordens do auxiliar Guy Stéphan, o elenco invejável transformou o luto em futebol de altíssimo nível, mostrando que as soluções criativas independem de nomes.

Se do lado norueguês a escolha foi por poupar os principais jogadores, na França a força máxima foi escalada. Mbappé estaria destinado a fazer outra partida triunfal se não fosse a trave impedi-lo de abrir o placar logo aos 20 segundos. Então, Dembélé tomou as rédeas do espetáculo. O relógio se aproximava dos sete minutos, quando ele recebeu livre pela ponta direita, chutou forte e marcou um belo gol.

Inspirado, Dembélé precisou de apenas mais 13 minutos para castigar a rede norueguesa novamente, desta vez usando a canhota em uma jogada quase idêntica. A festa azul, contudo, foi interrompida no lance seguinte: após a saída de bola, Aasgaard achou um ponto cego na área francesa e descontou.

Mas a tarde era mesmo do camisa 7. Explorando a extrema vulnerabilidade do lado esquerdo da defesa nórdica, Dembélé parecia jogar no quintal de casa. Aos 32 minutos, esbanjou a paciência dos craques: dominou, limpou a marcação e bateu cruzado para selar o seu hat-trick.

Dembélé até poderia ter um concorrente a craque do jogo, mas substituir Haaland não é uma simples tarefa. E a responsabilidade esmagou os ombros de Larsen. Depois de perder um gol feito na etapa inicial, o centroavante teve a chance de redenção logo no início do segundo tempo, mas parou nas mãos de Maignan em uma cobrança de pênalti que enterrou as reações nórdicas.

A jornada de Dembélé na disputa com a Noruega se encerrou ainda aos 20 minutos da etapa final. Ele agora soma quatro gols na Copa 2026, assim como Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior. Messi lidera as estatísticas com cinco gols anotados em dois jogos.

O quarto gol francês saiu no apagar das luzes. Doué conseguiu uma linda finalização, no ângulo, indefensável e fechou o placar em uma sonora goleada.

A França termina o Grupo I na liderança com nove pontos e voltará a jogar na próxima terça-feira, às 18h (de Brasília) para enfrentar um terceiro colocado - possivelmente a Suécia - no MetLife Stadium, em East Rutherford.

A Noruega, por sua vez, ficou com a vice-liderança da chave, com seis pontos. O resultado fez com que os noruegueses fossem direcionados para o lado do Brasil nos cruzamentos do mata-mata. A seleção nórdica vai medir forças com a Costa do Marfim na próxima terça-feira, em Arlington, às 14h (de Brasília). Se avançar, vai pegar o vencedor de Brasil x Japão.

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