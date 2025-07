A- A+

Futebol Dembélé pode ser o primeiro jogador a custar mais de 100 milhões de euros a conquistar Bola de Ouro Favorito ao prêmio, atacante francês vive melhor fase da carreira e liderou o PSG na Copa do Mundo de Clubes

Ousmane Dembélé está a um passo de se tornar o primeiro jogador da história a conquistar a Bola de Ouro após ter custado mais de 100 milhões de euros.

A premiação será entregue na próxima segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, e o atacante francês do PSG desponta como favorito absoluto ao título de melhor jogador da temporada 2024/25.

A possibilidade de Dembélé levar o prêmio representa um marco na história recente do futebol: embora diversas estrelas tenham protagonizado transferências milionárias na última década, nenhuma delas conquistou a Bola de Ouro após negociações acima da casa dos € 100 milhões.

Nem mesmo Cristiano Ronaldo, que foi eleito em 2008 e 2016, chegou a ganhar o prêmio após sua histórica transferência de € 117 milhões para a Juventus em 2018.

Contratado pelo Barcelona por € 135 milhões em 2017, Dembélé chegou à Catalunha com a missão de substituir Neymar, negociado por € 222 milhões com o PSG naquele mesmo verão. Em meio a lesões e cobranças, nunca alcançou o protagonismo esperado no Barça.

Mas em Paris, sob o comando de Luis Enrique, o francês reencontrou seu melhor futebol — e agora brilha como principal nome do atual campeão europeu.

Nesta temporada, o “Mosquito” marcou 35 gols e deu 16 assistências em 52 partidas — média próxima de uma participação direta em gol por jogo. Só na Liga dos Campeões, foram oito gols, mesmo sem balançar as redes na final.

O PSG conquistou a tríplice coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions League).

